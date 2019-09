Dit najaar nog extra maatregelen tegen stalbranden

Landbouwminister Carola Schouten verwacht dit najaar nog met maatregelen te komen om stalbranden tegen te gaan.

Onderzoeken naar de oorzaken van stalbranden lopen, net als een onderzoek naar preventieve maatregelen in de technische ruimten van veehouderijbedrijven. Ook wil Schouten een onderzoek laten doen naar de rol van luchtwassers bij stalbranden.

De minister zegt in een debat in de Tweede Kamer dat ze wel effectieve maatregelen wil. Als voorbeeld geeft ze dat een investering in bliksemafleiding goed is, maar dat blikseminslag bijna nooit de oorzaak is van een stalbrand.

Knaagdierbestrijding

In reactie op vragen van PVV-Kamerlid Dion Graus zegt Schouten toe dat er wordt gekeken naar een praktijkproef bij het Varkens Innovatie Centrum naar het stablesafe-systeem.

VVD-Kamerlid Helma Lodders roept de minister opnieuw op om met een regeling te komen waardoor het voor ondernemers mogelijk wordt om knaagdierbestrijding toe te passen in de stal en het liefst ook direct daarbuiten. Lodders benadrukt dat dit in het regeerakkoord is opgenomen.

Schouten reageert nog niet happig op de wensen van Lodders. Ze wijst erop dat veehouders nu ook al aan knaagdierbestrijding kunnen doen, maar dat ze daar een certificaat voor nodig hebben. “Vanwege het effect van de bestrijdingsmiddelen op het milieu en andere dieren, is dit certificaat niet voor niks”, aldus Schouten. Knaagdieren worden in een kwart van de stalbranden aangewezen als oorzaak van de brand.