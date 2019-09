Dierenbeweging stort zich op pensioenfondsen

Pensioenfondsen zouden hun beleggingen moeten gebruiken als drukmiddel om dierenleed te voorkomen.

De dierenbeweging neemt nu de pensioenfondsen onder vuur. De nieuwe ngo Eerlijk Pensioenlabel stelt dat Nederlandse pensioenfondsen voor miljarden euro’s aan beleggingen hebben in bedrijven die het niet zo nauw zouden nemen met dierenwelzijn. De fondsen zouden hun beleggingen moeten gebruiken als drukmiddel om dierenleed te voorkomen, vindt de organisatie.

Milieudefensie betrokken bij oprichting

Eerlijk Pensioenlabel is dit jaar opgericht door onder andere World Animal Protection, Oxfam Novib en Milieudefensie. Ook Amnesty International en Novib zijn erbij betrokken. Het platform beoordeelt pensioenfondsen op verschillende aspecten van duurzaamheid, van klimaateffecten en arbeidsomstandigheden tot dierenwelzijn.

Slachterijen, fastfoodketen en supermarkten

Het platform zegt dat pensioenfondsen € 3,4 miljard aan beleggingen hebben in 21 bedrijven ‘waar het risico op dierenleed groot is’. Het gaat daarbij niet om bedrijven die de wet overtreden, maar om grote bedrijven die gebruik maken van vlees van ‘plofkippen’ of ‘varkens die in krappe kooien zitten’. Daarbij rekent de organisatie niet alleen slachterijen zoals Tyson Foods maar ook fastfoodketen McDonalds en supermarktketen Carrefour.

Nederland

Van 10 Nederlandse pensioenfondsen is de beleggingsportefeuille bekeken. ABP heeft in totaal € 1,7 miljard aan beleggingen in 17 bedrijven waar volgens Eerlijk Pensioenlabel dierenwelzijn onder druk staat. Bij zorgfonds PFZW gaat het om € 693 miljoen aan beleggingen bij bedrijven met grote kans op dierenleed.

Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie, belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen, vindt het belangrijk dat risico’s voor het milieu en maatschappij van beleggingen in kaart worden gebracht. Het is vervolgens aan pensioenfondsen zelf hoe ze die risico’s met hun beleid verkleinen, laat de organisatie in een reactie weten. De Pensioenfederatie stipt verder aan dat pensioenfondsen vorig jaar een convenant hebben ondertekend. Daarin hebben ze afgesproken via hun beleggingsbeleid extra aandacht te besteden aan mensenrechten en milieu.

Gesprekken met bedrijven

Pensioenfonds ABP laat weten dat dierenwelzijn, omwille van prioriteiten, geen expliciet onderdeel is van zijn duurzaamheidsbeleid. Wel komt het onderwerp ter sprake in gesprekken met bedrijven, aldus een woordvoerster. Ook zorgfonds PFZW heeft geen specifiek beleid op dierenwelzijn, aldus een woordvoerster. “Sommige raken het wel, zoals voedselveiligheid, maar het is niet een directe focus”, voegt ze toe.

Investeerders

Fairr, een Britse organisatie die investeerders wil wijzen op risico’s en kansen van intensieve veehouderij, stelt op haar beurt dat de vlees-, vis- en zuivelindustrie niet voldoende doet om broeikasgassen en andere milieurisico’s terug te dringen. Driekwart van die bedrijven meet de risicofactoren niet, laat staan dat ze veel doen aan reductie ervan. Dat gebrek aan inzet ondermijnt de klimaatinspanningen van hun afnemers waaronder bekende ketens als McDonalds en supermarkten als WalMart en Tesco, concludeert Fairr.

De grootste producenten van dierlijke proteïne falen als het gaat om oplossingen

Oprichter Jeremy Coller: ‘’Van kooi-vrije eieren tot plantaardige burgers, de bekende namen in de winkelstraat hebben de laatste jaren moedige toezeggingen gedaan rond duurzaamheid. Het zijn de bedrijven verder in de vlees- en zuivelketen die de grootste risico’s lopen rond klimaat en gezondheid. Ons onderzoek laat zien dat de grootste producenten van dierlijke proteïne falen als het gaat om oplossingen. Zij zullen zaken als klimaatrisico, ontbossing en het gebruik van antibiotica snel op de agenda moeten zetten om te voorkomen dat de toezeggingen van hun afnemers verworden tot loze beloften.”

Medeauteurs: ANP en Ruud Peijs