Dierenbeweging looft Nederlandse mozzarella

Nederlandse mozzarella is veel diervriendelijker geproduceerd dan Italiaanse.

Die opvatting dragen Varkens in Nood en Dier&Recht uit via hun zogeheten Dierenwelzijnscheck. Ze gingen bij 36 pizzeria’s in Amsterdam na waar die hun buffelmozzarella betrekken. Op één na gebruiken die allemaal mozzarella uit Italië, zo blijkt tot hun teleurstelling want dat is in hun ogen erg dieronvriendelijk. De buffels in Italië zouden leven onder ‘erbarmelijke omstandigheden’. Stiertjes zouden vaak op het bedrijf gedood worden en de koeien zouden op kale roostervloeren staan zonder een modderbad tot hun beschikking.

Nederlandse buffels

De 7 bekende Nederlandse buffelhouderijen werken veel diervriendelijker, aldus de Dierenwelzijnscheck. Hier zijn stallen met ligboxen en kunnen de dieren de wei in. Ook zijn ze niet onthoornd. De Italiaanse buffelmozzarella scoort voor welzijn een 3, op een schaal van 10. De Nederlandse krijgt een 6,5. Nog hoger scoort veganistische ‘mozzarella’ (10). Van de echte zuivel scoort biologische geiten- en koeienzuivel het best op deze lijst met een 7. De Dierenwelzijnscheck heeft in totaal 200 producten beoordeeld.

Biologische ei scoort een 6

Van de vleesproducten scoren naast verschillende soorten wild de ‘vijfsterrenvarkenshouderijen’ het oogst met een 8. Bij de eieren krijgt het locale Amsterdamse nicheproduct Fruittuin-ei het hoogst (8). Kipster en Rondeel eieren krijgen een 7,5. Opmerkelijk: dat is hoger dan een biologisch ei (6).