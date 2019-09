Dierenactivisten plannen tegendemonstratie op 1 oktober

Een groep dierenactivisten plant een tegendemonstratie op 1 oktober, de dag dat ook duizenden boeren naar Den Haag komen.

De dierenactivisten zijn van plan om vanaf 12 uur op de Grote Markt in Den Haag een ‘Save-square’ een vierkant met mensen, te vormen. Ook zullen ze beelden van wat in hun ogen ‘de waarheid achter de vee-industrie’ is, tonen.

Geen confrontatie

De activisten willen expliciet niet de confrontatie met de boeren opzoeken, en kiezen daarom voor de binnenstad met als doelgroep het daar winkelend publiek. “Wij vegan-activisten laten enkel en alleen de waarheid zien over de standaardpraktijken in de vlees/zuivel/ei/visindustrie. De standaardpraktijken leiden tot verschrikkelijk veel dierenleed”, schrijft de organisatie bij de aankondiging van de demonstratie.