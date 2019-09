Ctgb: middelen ratten- en muizenbestrijding blijven beschikbaar

Middelen om ratten en muizen te bestrijden blijven in de toekomst beschikbaar.

Dat meldt het Ctgb in een reactie op alarmerende berichten die in de media verschenen over mogelijke ratten- en muizenplagen in de toekomst. Maar er komen wel beperkingen. Volgens het Ctgb is de aankondiging afgelopen najaar echter verkeerd geïnterpreteerd door de media en wordt gebruik van middelen in werkelijkheid niet volledig uitgesloten.

Na 2023 alleen nog ‘anticoagulantia’ door professionals

Feit is wel dat er een verbod komt op het particuliere gebruik van anticoagulantia (bloedverdunners). Deze middelen zouden extreem giftig zijn voor vogels, roofdieren en huisdieren en kunnen een lange tijd in het milieu blijven. Daarom mogen deze – volgens Europese richtlijnen – vanaf dan alleen nog door professionals gebruikt worden. Ook voor boeren is er een mogelijkheid deze bloedverdunners nog te gebruiken. Dan moet je wel een vakbekwaamheidscertificaat KBA-GB en bedrijfscertificering hebben.

Geïntegreerd plaagdiermanagement (IPM)

Bovendien moet dan eerst voldaan zijn aan de werkwijze van IPM. Dit principe is gericht op preventie. Dat betekent: voedsel opruimen, weghalen van nestelplaatsen en doorgangen, monitoring van de populatie, klemmen en vallen gebruiken en in de laatste plaats mag een chemisch bestrijdingsmiddel gebruikt worden om een plaag te voorkomen. Voor buiten gebouwen is dit IPM-systeem in 2017 in werking getreden. Vanaf 2023 geldt dit ook voor buiten gebouwen.

‘Genoeg alternatieven’

Volgens het Ctgb blijven er genoeg alternatieven over voor particulieren om ratten- en muizen te bestrijden, zelfs met chemische middelen op basis van alfachloralose. Dit is een bewustzijnsverlagend middel en is minder giftig voor mens, dier en milieu. Dit valt ook onder de verzamelterm ‘rodenticiden’ (oftewel: gif) en moet niet verward worden met anticoagulantia.