Broeikasgasuitstoot landbouw iets hoger in 2018 dan in 2004

De landbouw stootte in 2018 iets meer broeikasgassen uit dan in 2004.

Vergeleken met 1990 was de uitstoot van de landbouw wel lager, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek in een nieuw bericht over de landelijke uitstoot van CO 2 , methaan en lachgas. Landelijk is de broeikasgasuitstoot gedaald ten opzichte van 2004. De uitstoot van de landbouw was in 2018 26,9 megaton in CO 2 -equivalenten. In 2004 was dit nog 26 megaton. Vergeleken met 1990, toen voor de landbouw 32,9 ton uitstoot werd genoteerd, is de daling 18%.

Landelijk is de uitstoot van broeikasgassen in 2018 189,3 megaton CO 2 , een daling van 15% ten opzichte van 1990. Het doel is om landelijk 49% minder CO 2 uit te stoten dan in 1990. In de veedichte gebieden is de methaanuitstoot hoger dan in andere gemeenten.

Methaan

Methaan is veelal afkomstig uit mest van herkauwers en varkens en ook is methaan een gevolg van WKK’s in glastuinbouw. De 4 gemeenten met de hoogste methaanuitstoot per vierkante meter zijn Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Landgraaf, Hengelo (Overijssel) en Zoetermeer. Ook Westland en Lansingerland hebben een hoge methaanuitstoot.

Klimaatdoelen halen