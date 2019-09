Brabantse boeren en bedrijven botsen steeds harder

De provincie Noord-Brabant houdt als een circusartiest 10 bordjes tegelijk in de lucht, zoals intensieve veehouderij en Van Gogh Nationaal Park, Brainport en hectares distributiecentra. Maar omdat er geen keuzes worden gemaakt, komen de belangen van bedrijven en boeren steeds harder tegenover elkaar te staan. Het bestuur van de provincie moet daarom scherpere keuzes maken. Dat stelt Joks Janssen, de binnenkort afscheid nemende directeur van onderzoeksplatform BrabantKennis.

Het ging volgens Janssen begin 2000 al mis bij de reconstructie van het Brabantse platteland. “Die reconstructie was een reactie op de uitbraak van de varkenspest. De intensieve veehouderij moest op de schop. Door varkensbedrijven te concentreren in zogeheten Landbouw Ontwikkelingsgebieden (LOG) moest ook de Brabantse natuur meer ruimte krijgen”, aldus Janssen in het Brabants Dagblad.

Aantal varkens niet verminderd

Ondanks miljoenen aan subsidie kon volgens Janssen achteraf niet anders dan te vaststellen dat er eigenlijk weinig veranderd is. “Bedrijven bij natuurgebieden zijn verplaatst. Maar het echte probleem is niet opgelost. Het aantal varkens in de provincie is tot op de dag van vandaag niet verminderd.”

‘Veestapel moet omlaag’

In het Bossche provinciehuis zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden. Je kunt niet zonder gevolgen alles maar laten groeien, stelt de BrabantKennis-directeur. “De veestapel moet omlaag. Je moet het lef hebben om in te grijpen, maar dat blijft lastig. De individuele boer neem ik niks kwalijk. Die is ondertussen speelbal geworden tussen machtige inkooporganisaties als Vion, supermarkten, veevoederfabrikanten en Rabobank”, zegt Janssen.