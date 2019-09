Boerenprotestactie krijgt steeds meer bijval

Het enthousiasme in de sector voor een grote boerenactie in Den Haag groeit.

Op de website van de ‘Agractie’ is te lezen dat inmiddels bijna 3.421 boeren met 1.002 trekkers naar het Malieveld in Den Haag gaan. De actievoerders worden gesteund door 12.304 mensen van binnen en buiten de sector.

Ook verschillende boerenorganisaties scharen zich inmiddels achter de actievoerders. LLTB is bezig om vervoer van haar leden naar Den Haag op 1 oktober te regelen. Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord, heeft ook zijn steun aan de actie uitgesproken.

Veevoerfabrikant ForFarmers heeft zijn hulp aan de organisatie aangeboden en heeft een communicatiebureau ingeschakeld om de actie in goede banen te leiden. Ook concurrent De Heus en mechanisatiebedrijf Trioliet noemen zichzelf partners van de actie.

De 5 belangrijkste standpunten van de actie zijn: geen gedwongen krimp van de veestapel, onafhankelijke metingen van CO 2 en stikstof, toelating gewasbeschermingsmiddelen op basis van feiten, herziening onwerkbare regels en beleid op de lange termijn.

De organisatie meldt dat de gemeente Den Haag een aantal tractoren op het Malieveld toestaat, maar dat de rest op een parkeerplaats verderop moet. De politie wordt geraadpleegd om met (een deel van de) trekkers over de snelweg te mogen rijden.

Sieta van Keimpema aangesloten om veehouderij te vertegenwoordigen

Naast woordvoerder Arjen Schuiling is melkveehouder Sieta van Keimpema aangesloten om namens de veehouderij het doel van de actie duidelijk te maken. Van Keimpema is, anders dan haar akkerbouwcollega, een bekende naam in de sector, als voorzitter van de Dutch Dairymen Board (DDB).

“We gaan op 1 oktober laten zien dat wij als boeren helemaal klaar zijn met het huidige deportatiebeleid. Want als je de veestapel wilt halveren, jaag je ook de helft van de boeren weg”, aldus Van Keimpema. De Friese boerin is niet onbekend met actie voeren. “Vorige week in Ciney waren bijna 800 trekkers, dat ging zonder al te veel oponthoud. Dat moet ook in Den Haag kunnen. En bovendien houd je niet zomaar 1.000 trekkers tegen.” Van Keimpema benadrukt dat het voor boeren nu echt klaar is. “De landbouw heeft de afgelopen jaren altijd de problemen aangepakt, maar dat wil men niet zien. Het is tijd voor een beter plan voor de landbouw.”

Niet alle boeren zijn blij met de gekozen standpunten van de organisatie. “Wat een slappe hap”, is de reactie. De organisatie benadrukt dat het een publieksvriendelijke actie is, gericht op politiek, media en maatschappij.

Franse boerenkoepel roept op tot gezamenlijk Europees protest

Ook in Frankrijk begint de woede onder boeren over te lopen. Boerenkoepel FNSEA heeft voor de komende maand een reeks acties aangekondigd. Een recente aanslag op een kippenfokkerij, waarbij drie stallen in vlammen opgingen, en andere acties van anti-dierengroeperingen, de beperkingen op het spuiten van bestrijdingsmiddelen en de gevolgen van het handelsakkoord met Canada zitten de Franse boeren hoog.

FNSEA roept collega-organisaties op om op 15 november een grote actiedag op Europees niveau te houden. Om te beginnen hebben boeren maandag op tientallen plaatsen, vooral vlakbij steden, met brandstapels van pallets en banden geprotesteerd tegen de toenemende roep om spuitvrije zones. “Die zones waar niet gespoten mag worden, zijn de druppel die de emmer doet overlopen”, zegt voorzitter Laurent Degenne van de regionale boerenbond Hauts-de-France. “De woede onder de boeren is weer hoog opgelopen en we willen dat naar buiten brengen.”