Belastingplan: geen assurantiebelasting meer op weersverzekering

Verlaging van de zelfstandigenaftrek en afschaffing van de assurantiebelasting voor de weersverzekering. Dat zijn enkele punten uit het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag is gepubliceerd.

In 2020 vervalt de 21% assurantiebelasting over de brede weersverzekering, zoals eerder al aangekondigd. De maatregel moet het aantrekkelijker maken om gewassen te verzekeren tegen de gevolgen van extreem weer.

Verlaging van zelfstandigenaftrek

De verlaging van de zelfstandigenaftrek is op zich geen verrassing, het is al eerder aangekondigd. In stappen van € 250 gaat de aftrekpost voor ondernemers omlaag van € 7.280 nu naar € 5.000 in 2028. Dat komt uiteindelijk neer op een belastingverhoging van bijna € 900 per ondernemer bij een volledige aftrekpost. De verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt deels gecompenseerd door andere (algemene) maatregelen zoals een verdere verlaging van het belasting tarief, een hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting.

Vennootschapsbelasting lager

De vennootschapsbelasting voor bv’s of nv’s gaat omlaag naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021 voor winsten tot en met € 200.000, in 2019 is dat nog 19%. Hoger winsten blijven ook in 2020 belast met 25%, vanaf 2021 wordt dat 21,7%.

Aangekondigde aanpassingen in de belasting op vermogen, de zogenoemde vermogensrendementsheffing in box 3, zijn nog niet opgenomen in de belastingplannen voor 2020.

Vrijstellingen landbouwgrond ongemoeid

De landbouwvrijstelling bij verkoop van landbouwgrond blijft in ieder geval ongemoeid, net als de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting op landbouwgrond. In de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat wel onderzoek naar de doeltreffendheid van de regelingen aangekondigd. Dat geldt voor de overdrachtsbelasting in 2019 en voor de landbouwvrijstelling in 2022.