BIJ12 sluit nieuwe overeenkomst met taxatiebureaus

BIJ12 heeft voor het taxeren van faunaschade nieuwe overeenkomsten getekend met 2 onafhankelijke taxatiebureaus.

Vanaf 1 november dit jaar gaan de nieuwe contracten in. Dat meldt BIJ12.

Het vierjarige contract met de taxatiebureaus liep af, volgens een woordvoerster van BIJ12. Dat was de reden voor BIJ12 om via een Europees openbare aanbesteding op zoek te gaan naar nieuwe partijen. Daarbij kwamen Ameyde Waarderingen en Wiberg Taxaties als beste uit de bus. Met Wiberg Taxaties deed BIJ12 al zaken. De samenwerking met Van Ameyde Waarderingen is nieuw.

Taxaties

Van Ameyde Waarderingen gaat vooral schade aan grasland taxeren in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland. Ook taxeren zij maïspercelen door het hele land. Wiberg Taxaties gaat schade aan grasland taxeren in de rest van de provincies in Midden- en Zuid-Nederland. Ook schade aan vee en overige gewassen, zoals fruitbomen, graan en graszaad, gaan zij landelijk taxeren.

Vanaf 2020 is het hele proces om tegemoetkoming aan te vragen digitaal ingericht. Vorig jaar keerde BIJ12 € 23 miljoen uit aan tegemoetkomingen voor schade aangericht door in het wild levende dieren.