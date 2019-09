Afzet vochtrijke diervoeders stijgt

De afzet van vochtrijke diervoeders steeg vorig jaar met 2 % ten opzichte van 2017.

Dat meldt de Overleggroep Producenten Natte Veevoeders (OPNV) in een persbericht. In 2018 werden in Nederland 5,62 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Dat komt overeen met ruim 1,3 miljoen ton droge voedergrondstoffen, aldus OPNV.

Afzet varkenshouderij gelijk

De varkenshouderij nam vorig jaar 2,9 miljoen ton vochtige voeders af, net zoveel als in 2017. De belangrijkste producten voor de varkenshouderij blijven tarwezetmeel, aardappelstoomschillen, zuivelproducten en tarwegistconcentraten. Naar de rundveehouderij ging 2,72 miljoen ton vochtrijke diervoeders. Dat is ruim 4,6 % meer dan in het voorgaande jaar. In de rundveehouderij zijn perspulp, bierbostel, aardappelpersvezels, tarwegistconcentraat en vers maïsglutenvoer de belangrijkste vochtige voeders.