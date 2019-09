Actievoerders: vergunning is rond, nu geld nodig

De organisatie van de Agractie, de protestactie in Den Haag, zegt de vergunning voor de actie rond te hebben. Voor de verdere facilitering heeft de organisatie € 115.000 nodig.

Ook zullen verschillende Kamerleden van de vaste commissie Landbouw in de Tweede Kamer de actie opluisteren. Arjen Schuiling, weet ‘100% zeker’ dat de minister er volgende week dinsdag 1 oktober ook bij zal zijn. Desgevraagd laat het ministerie weten dat er contact is met de organisatie, maar dat er nog geen beslissing is genomen of Schouten opwachting zal maken.

Steun van regionale bedrijven

Intussen steunen steeds meer (regionale) bedrijven de actie, door bijvoorbeeld vervoer van mensen of trekkers naar Den Haag te regelen of te bekostigen. Bijvoorbeeld mechanisatiebedrijf Duport en De Graafschap Dierenartsen uit Vorden.

Verder is de organisatie bezig met het regelen van een podium met schermen, beveiliging en stroomvoorziening. Hiervoor is dus meer dan een ton nodig. Wie een bijdrage wil leveren, kan dat doen via de Doneeractie.