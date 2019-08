Wolvencommissie start proef preventieve maatregelen

De ‘wolvencommissie’ van de provincie Gelderland start deze zomer een aantal proefprojecten op de Veluwe.

Deze projecten behelzen maatregelen die wolven bij schapen en andere landbouwhuisdieren weg moet houden. Dat heeft voorzitter Pieter van Geel gezegd. Van Geel wil bovendien dat vroege initiatieven worden ‘meegenomen’ in plannen voor subsidies voot wolfwerende maatregelen.

Stroomdraden en honden

Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van stroomdraden en netten. Daar is al ervaring mee opgedaan in Duitsland en Polen. Andere ideeën zijn kuddewaakhonden, waar onder meer in Scandinavië mee wordt gewerkt.

Ruim € 50.000 schade door wolf in Nederland

Wolven hebben in Nederland voor ruim € 50.000 schade aangericht bij veehouders. In alle gevallen ging het om schapen. Dat blijkt uit toegekende tegemoetkomingen van BIJ12. In totaal is, vanaf 2015, melding gedaan van 273 gedode schapen. Ruim 85% van de schapen is gedood door een wolf. In de andere gevallen ging het om een hond, vos of was de oorzaak onbekend.

De meeste meldingen van doodgebeten schapen door een wolf komen uit de provincies Overijssel (40,5%) en Drenthe (30%). Ook in de provincies Friesland (9%), Groningen (8%), Limburg (5%), Gelderland (3%), Flevoland (1,5%), Utrecht (1,5%) en Noord-Brabant (1,5%) zijn enkele gevallen bekend van door een wolf doodgebeten schapen.

Co-auteur: Stefan Essink