Waterschap Hunze en Aa’s trekt deels beregeningsverbod in

Waterschap Hunze en Aa’s heft vanaf zaterdag 10 augustus het onttrekkingsverbod in de Duurzswold op.

Het water is in het grootste gedeelte van deze stroomregio weer op peil en de verwachte neerslag is voldoende. In andere delen van het waterschap blijft beregenen nog wel verboden.

In het Drentse Aa-gebied is het nog alleen mogelijk om tussen 19.00 u en 07.00 te beregenen, vanwege de hogere effectiviteit in de avond en nachtelijke uren. Als dit niet mogelijk is, biedt het waterschap de optie om op een ander moment van de dag 12 uur lang te beregenen. Hiervoor moeten boeren vooraf melden bij het waterschap hoe laat en op welk perceel een beregeningsinstallatie komt te staan.

In Brabant uitbreiding beregeningsverbod

In Brabant is de watersituatie anders. Daar kondigt het waterschap juist een uitbreiding van de huidige beregeningsverboden aan. In de stroomgebieden Dongevallei, Aa of Weerijs (waterloop zelf) en Molenbeek (waterloop zelf) geldt een onttrekkingsverbod voor beregening van grasland. Voor het stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek (excl. Molenbeek zelf) geldt een totaalverbod. Deze gelden vanaf vrijdag 9 augustus.