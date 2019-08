Voedselfraude op prioriteitenlijst opsporingsdiensten

De bijzondere opsporingsdiensten van de overheid gaan zich de komende periode onder andere meer richten op voedselfraude, milieufraude en arbeidsuitbuiting.

Dat blijkt uit een brief van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Onder de bijzondere opsporingsdiensten vallen onder andere de FIOD, de inlichtingen- en opsporingsdiensten van de NVWA, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) en van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW-DO). Bij de versterkte aanpak zullen de NVWA en andere instellingen meer internationaal gaan samenwerken, omdat dergelijke criminele activiteiten vaak op internationaal terrein afspelen.

Ondermijnende criminaliteit

De versterkte aanpak is onder andere gericht op ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit kent een breed scala van georganiseerde criminaliteit die nauwelijks zichtbaar is, maar wel ontwrichtend is voor de samenleving, mede door de verwevenheid van de onderwereld en de bovenwereld. Vaak worden de activiteiten in georganiseerd verband gepleegd en zijn er grote financiële belangen mee gemoeid. Voedselfraude en arbeidsuitbuiting zijn voorbeelden hiervan.

Bij de vorige lijst met beleidsprioriteiten voor de bijzondere opsporingsdiensten, in 2011, stonden voedsel- en milieufraude niet op de lijst.