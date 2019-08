Vertrouwen boeren naar dieptepunt in 3 jaar

Het vertrouwen onder boeren daalde in het tweede kwartaal van 2019 naar een dieptepunt in 3 jaar. Vooral varkenshouders, vollegrondsgroentetelers en melkveehouders waren negatiever dan een kwartaal eerder. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van Wageningen Economic Research (WER).

De index daalde met 5 punten naar 10 punten. De Agro Vertrouwensindex geeft de stemming weer over de huidige situatie op boerenbedrijven en over de economische situatie van het bedrijf over een aantal jaren.

Het vertrouwen onder pluimveehouders was afgelopen kwartaal het laagst, ondanks een stijgend optimisme over de huidige situatie. Glastuinders (20 punten) en vollegrondsgroentetelers (14,5 punten) zijn het meest positief over hun huidige bedrijfssituatie en de toekomst.

Boeren en tuinders voorzichtig positief

Boeren en tuinders waren vooral negatief gestemd over de toekomst van hun bedrijf. Deze index daalde met 6 punten tot net boven de 2 punten. Hiermee komt deze index dicht bij het nulpunt. Het nulpunt geeft aan dat er evenveel boeren positief zijn als negatief. Met 2 punten blijven ondernemers dus nog voorzichtig positief.

Akkerbouwer en glastuinder meer vertrouwen in toekomst

In alle sectoren daalde het vertrouwen in de toekomst, alleen in de akkerbouw en de glastuinbouw was er een stijging. De index in de akkerbouw steeg met 7 punten, in de glastuinbouw met 3. De stemming over de huidige situatie op de land- en tuinbouwbedrijven daalde iets minder hard met 4 punten naar 18,5 punten.

Varkenshouder minder vertrouwen in toekomst

Het vertrouwen in de toekomst daalde vooral onder varkenshouders. De index in deze sector daalde met 24 punten naar 7 punten. Het vertrouwen was bij deze groep in het eerste kwartaal sterk toegenomen. Desondanks is het vertrouwen in de toekomst bij varkenshouders nog groter dan de totale land- en tuinbouwindex. Over de huidige situatie waren varkenshouders, ondanks de daling van 5 punten, redelijk positief gestemd met bijna 19 punten.

In tegenstelling tot de varkenshouders, stelden akkerbouwers hun verwachtingen over de toekomst naar boven bij (+7 punten). De huidige situatie werd echter minder positief beoordeeld met een daling van 7 punten. Daarmee kwam de totale vertrouwensindex voor akkerbouwers 2 punten lager uit dan een kwartaal eerder.

Melkveehouder negatief over huidige en toekomstige situatie

Melkveehouders waren over zowel de huidige situatie als de toekomst negatiever gestemd. De index daalde dan ook met 7 punten naar 11 punten, iets boven de index van de totale sector.