Verkoop vleesvervangers stijgt in supermarkten

Nederlandse supermarkten hebben de omzet in vleesvervangers in de afgelopen 2,5 jaar met ruim 53% zien stijgen tot bijna € 123 miljoen.

Daarmee is de omzet van vleesvervangers goed voor 4,5% van de totale omzet die behaald is met vers vlees en vleesvervangers in de afgelopen 52 weken (ruim € 2,7 miljard). Vers vlees (varken, rund en wild) was goed voor de ruime meerderheid, € 1,7 miljard (63%), terwijl pluimveevlees goed was voor bijna € 900 miljoen omzet (32,5%). Dat meldt onderzoeksbureau IRI Nederland op basis van een marktonderzoek naar de af- en omzet van vers vlees en vleesvervangers van Nederlandse supermarkten.

Succes van Beyond Meat

Aanleiding voor het marktonderzoek van IRI Nederland was het stijgende succes van de Amerikaanse vleesvervanger fabrikant Beyond Meat. “Op basis van die opvallend forse stijging én verschillende media die bij ons aanklopte of die stijging juist is, hebben we besloten hier onderzoek naar te doen”, aldus een woordvoerster van IRI Nederland.

De verkoop van pluimveevlees nam met ruim 2% toe, terwijl het aandeel verkocht verse vlees daalde met 9%

Het onderzoeksbureau maakte in het onderzoek onderscheid tussen drie categorieën: vers vlees (varken, rund en wild), pluimveevlees en vleesvervangers. Vleeswaren en conserven vallen niet onder vers vlees.

Winkelschap met vlees en vleesvervangers van Albert Heijn. - Foto: ANP

Volume-ontwikkeling

Om de invloed van prijsstijgingen en prijsverschillen te vermijden, is inzicht in absoluut omgezette waarden vereist (bijvoorbeeld in kilogrammen). Volgens IRI Nederland is het verkochte aandeel vleesvervangers de afgelopen 2,5 jaar met 51% toegenomen. De verkoop van pluimveevlees nam met ruim 2% toe, terwijl het aandeel verkocht verse vlees daalde met 9%. Om hoeveel kilogram het precies gaat, is niet duidelijk. Onderzoeksbureau IRI Nederland wil die data niet delen met de media.

De vleesvervangers dragen in supermarktketens AH en Jumbo bijvoorbeeld de namen ‘Spinazie-kaas rondo’, ‘Stukjes al van kip’, ‘De boon chiliburger’ en ‘Groenteburger’. Bovengenoemde nummer 1 en 2 van de supermarktketens van Nederland zien het aantal varianten op vleesvervangers toenemen.