Vergoeding trekkerrijbewijs studenten verhoogd

De vergoeding die aangevraagd kan worden voor het trekkerrijbewijs is verhoogd. Dat meldt Cumela.

Sinds 1 augustus is de vergoeding € 850 in plaats van € 700. Volgens Cumela kunnen de kosten voor het trekkerrijbewijs een drempel zijn om te kiezen voor een opleiding in de groene of grondsector. Daarom is de vergoeding verhoogd. De vergoeding wordt mogelijk gemaakt door de sociale partners via het Colland Arbeidsmarktfonds. De vergoeding geldt alleen voor leerlingen in bepaalde studierichtingen, waaronder medewerker agrarisch loonwerk en vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk. Ook leerlingen die praktijkonderwijs volgen, kunnen in aanmerkingen komen voor een vergoeding.