Verdubbeling diefstalclaims agrarische bedrijven

Grote verzekeraars hebben dit jaar al een verdubbeling van het aantal schadeclaims van agrarische bedrijven ontvangen. Dat meldt Radio 1.

Bij verzekeraars Cumela, Unive en Interpolis zijn dit jaar al 146 diefstalclaims binnengekomen. In augustus van 2018 waren dit er 87. Dit is een verdubbeling. Het gaat vooral om GPS-systemen. In 2017 waren er 54 GPS-diefstallen en in 2016 waren het er 32. Dealers van gestolen apparatuur denken dat veel spullen naar Oost-Europa verdwijnen, meldt Radio 1.

In Brabant vonden dit jaar de meeste diefstallen plaats, zo’n 97. Hierna volgen Zeeland (38), Limburg (36), Groningen (34) en Gelderland (27). In Utrecht zijn geen diefstallen gemeld. In de overige provincies waren er minder dan 10 meldingen.