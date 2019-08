Verband zuidelijke droogte en hittegolven in Europa aangetoond

Onderzoekers van de Universiteit Gent en Wageningen University & Research (WUR) hebben een verband aangetoond tussen de extreme hittegolven waar Europa onder gebukt gaat en droogte in zuidelijke gebieden waar de wind vandaan komt.

Dat meldt de WUR. Uit het onderzoek blijkt dat er een soort spiraaleffect optreedt: er ontstaat namelijk droogte en dat leidt weer tot extra benedenwindse hittegolven. Als de wind verandert van richting, wordt de warmte uit de droge gebieden verplaatst. Dit kan leiden tot abrupte temperatuurstijgingen, en wordt nog eens extra versterkt door door de droge condities onderweg. Deze luchtstromen zijn goed voor 30% van de abnormale hitte bij de Europese hittegolven van 2003 en 2010.

Lucht wordt niet afgekoeld

De situatie van deze zomer is vergelijkbaar, volgens hoofdonderzoeker Dominik Shumachter van de Universiteit Gent. “Normaal koelt de hete lucht onderweg af door de oceanen en vegetatie. Maar door de droge condities in Spanje en Frankrijk kon de warme lucht uit Noord-Afrika gemakkelijker doordringen richting Noordelijk Europa.”

Aanpassen aan klimaat

Shumacher verwacht dat de atmosfeer in de toekomst alleen maar verder opwarmt als gevolg van klimaatverandering. “Extreme droogte en hittegolven zullen vaker voorkomen”, aldus Shumacher.

Hoe we ons daar op aanpassen? Dat is lastig volgens WUR-onderzoeker Jordi Vilà-Guerau de Arellano. “De hete lucht vanuit Noord-Afrika wordt onderweg nog eens extra beïnvloedt door droge omstandigheden en versterkt de lokale hittegolven. Dit verschil kan heel plotseling en intens optreden. Deze informatie moeten we meenemen in adaptiestrategieën.”