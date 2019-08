Twijfel over cijfers lagere vleesconsumptie

In hoeverre de vleesconsumptie de afgelopen jaren is gedaald, is lastig aan te gegeven.

Afgelopen week berichtte de NOS dat de vleesconsumptie sinds 2017 sterk is gedaald. De verkoop van rund- en varkensvlees en wild zou met 9% zijn gedaald. Voor kip werd nog een stijging genoemd van 2%. De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van marktonderzoeksbureau IRI.

Stijging verkoop vleesvervangers

De website Foodlog.nl publiceerde afgelopen zaterdag een artikel dat vraagtekens plaatst bij de geclaimde daling van de vleesconsumptie. Tegelijkertijd is onduidelijk in hoeverre de stijging van de verkoop van vleesvervangers is onderbouwd. Uit diverse reacties blijkt dat er geen harde cijfers zijn over het vleesverbruik per hoofd van de bevolking. De cijfers die IRI hanteerde gaan uitsluitend over supermarktverkopen. Het CBS heeft geen cijfers over de vleesconsumptie per Nederlander.

WUR-rapport vleesconsumptie

Eind 2018 heeft Wageningen UR een rapport opgesteld over het vleesgebruik. Dat gebeurt jaarlijks in opdracht van Wakker Dier. Daaruit blijkt dat in 2017 het vleesverbruik per hoofd van de bevolking met bijna 77 kilo exact gelijk was aan het verbruik in 2016 en 2015. Deze 77 kilo is gebaseerd op het karkasgewicht (vlees inclusief been, vet en zwoerd). WUR noemt als vuistregel dat ongeveer de helft geconsumeerd wordt als vlees en vleeswaren.

CBS ziet geen krimp

Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt tegenover Boerderij duidelijk dat het CBS geen cijfers heeft over vleesconsumptie en de consumptie van vleesvervangers. Wel zijn er cijfers over de vleessector, zoals het aantal slachtingen en de import en export van vlees. Hij ziet geen spoor van krimp zoals uit de gegevens van de NOS zou blijken. Het aantal slachtingen is in 2018 juist gestegen. In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal slachtingen wel heel licht: 0,3% minder, en 0,9% minder kilo’s.

Harde gegevens ontbreken

Wat uit de reacties op de cijfers in ieder geval duidelijk wordt, is het gebrek aan harde gegevens over de totale hoeveelheden geconsumeerd vlees en vleeswaren per Nederlander. Datzelfde geldt voor het verbruik van vleesvervangers. Ook de verschillende definities van vlees, vleeswaren en vleesvervangers spelen daarbij een rol.