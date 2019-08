Syngenta mogelijk naar beurs

Producent van gewasbeschermingsmiddelen en zaadhandelaar Syngenta zou een beursgang voorbereiden.

Dat melden ingewijden aan internationaal persbureau Bloomberg. Eigenaar van Syngenta, China National Chemical Corp., ook wel bekend als ChemChina, zou het bedrijf volgend jaar al naar de beurs willen brengen om de schuldenlast te verlagen.

Grootste beursgang ooit in sector

De beursgang, die gepland zou worden voor halverwege 2020, zou de grootste ooit in de sector zijn. Het bedrijf zou naar alle waarschijnlijkheid via een Europese beurs de aandelen willen uitgeven.

‘Met de verwachting dat we tegen 2022 naar de beurs willen, is het logisch dat de planning is begonnen, zodat we klaar zijn om op het juiste moment vooruit te kunnen, wanneer de markt gunstig is en we sterke prestaties kunnen leveren om een goede waarde te garanderen’, aldus financieel directeur Mark Patrick van Syngenta in antwoord op vragen van Bloomberg.

Enorme schuldenlast door overname Syngenta

ChemChina rondde in 2017 de overname van Syngenta af. Een deal die gezien wordt als de grootste overzeese overname ooit door een Chinees bedrijf. De deal veranderde het staatsbedrijf ChemChina in een wereldspeler in agrochemicaliën en zorgde tegelijkertijd voor een enorme schuldenlast.

Het Chinese bedrijf zou gezegd hebben dat het Syngenta binnen 4 tot 5 jaar opnieuw naar de beurs zou willen brengen. Voordat ChemChina Syngtenta kocht, was het bedrijf beursgenoteerd. Een nieuwe beursgang zou echter vertraagd kunnen worden door een langverwachte megafusie tussen ChemChina en Sinochem, tevens een staatsbedrijf. Sinochem is eigenaar van de grootste zaadveredelaar van China.