Stikstofuitspraak kost bouw € 14 miljard omzet

De uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Nederlandse stikstofbeleid kost de bouwsector in de komende 5 jaar € 14 miljard aan omzet.

Het gaat om € 9 miljard in de wegenbouw, daarnaast is tot en met 2023 jaarlijks minimaal € 1 miljard aan woningbouw onzeker geworden. Dat schrijft ABN Amro in een analyse over effecten op de bouw door het afgeschoten stikstofbeleid. Een van de mogelijkheden om uit de impasse te komen is het opkopen van uitstootrechten van veehouderijen door de opdrachtgever, geeft de analyse aan.

Bouwsector nu direct geraakt

De Raad van State heeft eind mei een streep gezet door het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat er stikstof vrijkomt bij de bouw en het gebruik van wegen en gebouwen is al langer bekend, stelt ABN Amro, maar de sector wordt nu direct geraakt. Inmiddels heeft de RvS diverse projecten stilgelegd. ABN Amro heeft nu een inschatting gemaakt van de omvang van geplande bouwprojecten voor de komende 5 jaar en die gekoppeld aan de natuurgebieden waar de uitstoot van stikstof het meest gevoelig ligt.

Wegenprojecten

De grootste problemen doen zich voor bij wegenprojecten. Het gaat in ieder geval om 2 grote projecten die worden geraakt. Dat zijn de aanpassing van de A27 en A12 rond Utrecht en het doortrekken van de A15 vanuit de Betuwe naar de A12 bij Zevenaar. Alleen deze projecten zijn al goed voor een waarde van € 2 miljard, becijfert ABN Amro.

Naast grote landelijke projecten worden ook lokale projecten geraakt. Dan gaat het om projecten van provincies, gemeenten en waterschappen, samen goed voor honderden miljoen euro’s.

Extra stikstofuitstoot

Vrijwel alle projecten voor wegen en woningen hebben al in de bouwfase een extra stikstofuitstoot tot gevolg. Bij wegen geldt bovendien dat er doorgaans ook meer uitstoot ontstaat door het gebruik. In die situatie kan groot openbaar belang soms ruimte bieden als er geen alternatieven zijn. Daarvoor geldt dan de zogenoemde ADC-toets. Groot openbaar belang is volgens de analyse bij woningbouw vaak lastiger te onderbouwen, ook al is de uitstoot van stikstof veel geringer bij nieuwe woningen.