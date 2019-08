Staf: PBL meldt onjuiste conclusies gewasbescherming

Stichting Agri Facts (Staf) verwijt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat het verkeerde conclusies heeft gepubliceerd over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Volgens Staf hebben boeren en tuinders reductiedoelen voor gebruik van gewasbescherming wel gehaald. Het PBL berichtte in juni juist dat doelen niet zijn gehaald volgens Staf. Bij de presentatie van de evaluatie hebben meerdere landbouwsectoren al kritisch gereageerd op de conclusies van het PBL.

50% minder normoverschrijding

De kritiek van Staf richt zich op de tussenevaluatie ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’, dat het PBL op 21 juni publiceerde. Staf stelt op basis van de onderliggende documenten dat boeren en tuinders de doelstelling van 50% minder normoverschrijding hebben gehaald wanneer gekeken wordt naar alle meetpunten en de Europese beoordelingsregels.

Informatie verstopt

Volgens Staf heeft het PBL een daling van 15% gemeld op basis van de meest vervuilde meetpunten. Op basis van de PBL-berichten is ‘massaal naar buiten gebracht door media dat boeren hun doelen niet hebben gehaald’, aldus Staf. Volgens Staf wordt in meerdere publicaties essentiële informatie door het PBL ‘verstopt tussen de regels of in voetnoten’. De organisatie verwijst daarmee naar een publicatie van het PBL waarin de klimaatwinst van minder vlees eten te groot werd voorgesteld.

Staf wil dat PBL communicatie aanpast

Staf vindt een dergelijke manier van publiceren niet passen voor een overheidsorganisatie. In een brief aan het PBL verzoekt Staf onder meer om aanpassingen in de berichten over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en te communiceren dat verkeerde conclusies zijn getrokken. Ook wil Staf dat het PBL de communicatie verbetert om te voorkomen dat lezers van alleen samenvattingen op het verkeerde been worden gezet.

Volgens het PBL is het meetnet zoals gehanteerd representatief en gebaseerd op afspraken met overheid en betrokkenen bij het beleid voor gewasbeschermingsmiddelen. Dat er nog stappen nodig zijn om doelen te halen is niet alleen een verantwoordelijkheid van boeren en tuinders. Volgens het PBL zijn ook andere zaken benoemd zoals late invoering van regels, geen eerlijke prijzen betaald door afnemers en het gebrek aan betaalbare alternatieven en methoden.