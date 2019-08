Smithfield zet in op vleesvervangers

Smithfield Foods brengt met het concept ‘Pure Farmland’ alternatieve vleesvervangers op de Amerikaanse markt.

Het gaat onder andere om plantaardige burgers, frikandellen en worsten die als maaltijd vleesvervanger moeten gelden. Dat meldt het Duitse landbouwvakblad TopAgrar.

De plantaardige vleesvervangers moeten vanaf half september op de Amerikaanse markt zijn, maakte moederonderneming WH Group of China recent bekend. De producten bevatten natuurlijke aroma’s en zijn zowel gluten- en melkvrij. Ook wil Smithfield de vleesvervangers aanbieden in verpakkingen die voor meer dan 50% bestaan uit gerecycled materiaal. Naast Beyond Meat en Impossible Foods brengen ook Tyson Foods, Maple Leaf Foods en Perdue Farmers steeds meer vleesvervangers op de Amerikaanse markt.