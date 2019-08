Schouten zet structuur slachthuiskeuring voort

Landbouwminister Carola Schouten wil de huidige structuur voor de keuringen in slachthuizen voortzetten.

Ze wil het contract tussen de NVWA en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) op korte termijn vernieuwen en daarbij aanpassen met de adviezen die voortkomen uit het onderzoek naar het functioneren van het KDS, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Verbeterpunten

Schouten heeft na een aangenomen Kamermotie onafhankelijk onderzoek laten doen naar verbeterpunten bij de huidige structuur van keuringen in slachthuizen. De BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) heeft zogeheten officiële assistenten in dienst die keuringswerkzaamheden doen in slachthuizen onder de verantwoordelijkheid van de NVWA. Over KDS is al lange tijd discussie of deze instantie publiek of privaat moet zijn. Tot 2006 waren de officiële assistenten in dienst van de NVWA, daarna kwamen ze in dienst bij het private KDS. Over deze structuur ontstond onrust na een aantal incidenten in de vleessector. Een wetsvoorstel dat regelde dat de keuringen op slachthuizen onder een publieke instantie moesten vallen, werd echter door de Raad van State afgeschoten in 2017, waarna het wetsvoorstel niet naar de Kamer is gestuurd.

Aanscherping van huidige contract

Schouten besluit nu om de huidige structuur voort te zetten en het contract tussen NVWA en KDS te vernieuwen, waarbij de verbeterpunten worden opgenomen. “Alle verbeterpunten zijn namelijk in meer of mindere mate realiseerbaar via vernieuwing en aanscherping van het huidige contract met KDS. Bovendien vraagt ieder ander scenario voor het oppakken van de verbeterpunten meer tijd, en noopt sowieso tot een verlenging van het huidige contract”, aldus Schouten. Ze benadrukt daarbij dat uit het onderzoek ook blijkt dat het KDS, op enkele verbeterpunten na, in de kern onafhankelijk is. Ook zijn de kosten in het huidige systeem acceptabel en voldoet de huidige structuur aan de Nederlandse wet- en regelgeving en wordt het in de EU en in derde landen geaccepteerd. Wel staat deze acceptatie volgens de onderzoekers onder druk. LNV heeft aangegeven te willen voorkomen dat KDS-medewerkers ook andere (commerciële) taken uitvoeren.

Rapport

Opvallend is dat het rapport naar de toekomstscenario’s van KDS ruim een half jaar in de la van de minister lijkt te hebben gelegen. Het document dat nu naar de Kamer is gestuurd, is van december 2018. Bij KDS werken 326 personen.