Schouten spreekt opnieuw met sector over nieuwe mestnormen

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat eind augustus weer in gesprek met sectorvertegenwoordigers over de actualisatie van de mestnormen. Dat schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Op de nieuwe mestnormen is veel kritiek. Op de internetconsultatie over de actualisatie van de excretieforfaits en de nieuwe indeling van diercategorieën zijn inmiddels bijna 200 reacties binnengekomen. De consultatie sluit 14 augustus, waarna de reacties in de tweede helft van augustus verwerkt worden. De reacties kunnen aanleiding zijn om de voorstellen aan te passen.

Nieuwe inzichten kunnen nog wel worden meegenomen in de te wijzigen regelingstekst

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Moeite met wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

Ondernemers hebben vooral moeite met de gevolgen van de wijzigingen voor het fosfaatrechtenstelsel en de wijzigingen bij vleesvee en voor zelfzuivelaars. Schouten erkent dat de herziening complexe materie is. Daarom is eind juli al een gesprek geweest met sectorvertegenwoordigers en volgt eind augustus een bespreking met sectorvertegenwoordigers en deskundigen van de Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM). “Hoewel deze bijeenkomst plaats zal vinden na de sluiting van de internetconsultatie, kunnen eventuele nieuwe inzichten nog wel worden meegenomen in de te wijzigen regelingstekst”, schrijft Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer.

Kamer vraagt om onderliggende rapporten

De minister stuurde de brief in reactie op een verzoek van VVD, CDA, D66, CU en SGP naar de onderliggende rapporten die betrokken zijn bij het actualiseren van de mestnormen naar de Tweede Kamer. Ze benadrukte daarbij dat het gaat om rapporten die al openbaar waren.

Kritiek op tijdspad wijzigingen mestnormen

Over de kritiek op het tijdspad van de wijzigingen van de mestnormen – middenin de zomer – zegt Schouten dat ze de internetconsultatie zo snel mogelijk is gestart na het gereed komen van het advies van de CDM. De nieuwe normen moeten uiterlijk 1 oktober in Brussel gemeld worden. Dit in verband met een verplichte standstill-periode van 3 maanden voordat de normen in werking kunnen treden. Daarnaast heeft Schouten de Kamer toegezegd dat ze in september geïnformeerd wordt over de nieuwe normen.