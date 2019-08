Samenwerking Nedap en JoinData: ‘boer blijft aan het roer’

Nedap en JoinData slaan de handen ineen. De bedrijven tekenden onlangs een verklaring voor een strategische samenwerking.

Centraal staat het voornemen om data, afkomstig van Nedaps software-applicaties voor melkvee- en varkenshouders, via het JoinData-platform toegankelijk te maken. Daarbij blijft de boer aan het roer staan van zijn datastromen, melden technologiebedrijf Nedap en datadistributeur JoinData.

Nedap en JoinData sluiten naadloos aan

Bertino Verstege, directeur van Nedap: “Om data voor de veehouder tot waarde te brengen, is het van belang relevante inzichten te genereren. Dit doen we met onze software-applicaties. Daarnaast levert het de veehouder vaak meerwaarde op om zijn data te vergelijken met andere bedrijfsdata.” Dit moet er volgens Verstege voor zorgen dat boeren in de toekomst efficiënter en duurzamer kunnen produceren. Bovendien benoemt Verstege het belang dat de data ook echt van de boer blijft en dat die daar zijn regie over houdt. “Daarom sluit het platform dat JoinData ontwikkelt ook zo goed aan bij onze visie”, aldus Verstege.

Nedap en JoinData slaan de handen ineen: aftrap van samenwerking omtrent data-uitwisseling met de boer aan het roer. - Foto: Rick Mellink

Positie van boeren versterken

Sener Celik, directeur JoinData, herkent zich in de woorden van Verstege. “Wij zijn ervan overtuigd dat met het aansluiten van Nedap een belangrijke stap wordt gezet om innovatie in de Food- & Agri-sector aan te jagen. We gaan samenwerken aan het versterken van de positie van en dienstverlening aan de agrarische ondernemer.”

Nedap Livestock Management werkt aan technologische oplossingen voor het automatiseren van stalprocessen op basis van individuele dieridentificatie. JoinData is een non-profit organisatie die datadistributie in de Food- & Agri-sector mogelijk maakt. In JoinData worden boeren, dataleveranciers en applicatiebouwers bij elkaar gebracht voor een eenvoudige, heldere en eerlijke datadistributie.