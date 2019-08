Rechter gaat niet mee in wensen dierenactivisten

De politierechter in Den Bosch heeft de onderzoekswensen afgewezen van de advocaten van de dierenactivisten die op 13 mei het varkensbedrijf van Jeroen van Sleuwen in Boxtel bezetten.

De 3 advocaten van de activisten van Meat the Victims wilden zeker 10 getuigen horen, zo lieten ze dinsdag 27 augustus weten in een zogenoemde regiezitting. Op die manier zou duidelijk moeten worden wat zich daadwerkelijk op het varkensbedrijf heeft afgespeeld, stelden de advocaten. De activisten worden aangeklaagd voor lokaalvredebreuk en braak in vereniging ten laste gelegd.

Onder grote mediabelangstelling vond de regiezitting plaats voor de politierechter in Den Bosch. Geen enkele van de 64 verdachten liet zijn gezicht zien tijdens de regiezitting. Er waren alleen 10 varkenshouders aanwezig, die gehuld in t-shirts met het opschrift ‘Varkens zijn cool’ de zitting bijwoonden.

Onderzoekswensen advocaten

De verdediging van de Meat the Victims-activisten wilde dat duidelijk werd waarom de zaak tegen sommige activisten is geseponeerd omdat ze te lang vastgezeten zouden hebben. Volgens de advocaat gold dat ook voor een aantal van de activisten die zij verdedigt. Daarom vragen ze de rechter de betrokken verbalisant te mogen horen.

Advocaten vragen zich af of er wel juist gehandeld is en de activisten niet onterecht zijn aangehouden door procedurefouten

Ook wilde de verdediging de buschauffeurs horen, die de activisten op 13 mei naar Eindhoven hebben vervoerd. In de bussen zou omgeroepen zijn dat de vanuit Eindhoven naar huis zouden kunnen gaan. De advocaten vragen zich af of er wel juist gehandeld is en de activisten niet onterecht zijn aangehouden door procedurefouten. De officier van justitie heeft aan de rechter verzocht om ook de algemeen politiecommandant te kunnen horen om goed inzicht te krijgen in het verloop van de acties op het boerenbedrijf.

Een van de advocaten vroeg zich tijdens de zitting openlijk af wat zwaarder moeten wegen, lokaalvredebreuk – de aanklacht -, of het ‘redden van biggen’.

Advocaten twijfelen over juistheid dossier

Er kwam ook kritiek op een foto in het dossier waarin activisten te zien zouden zijn in de stal. Die foto is volgens de advocaten genomen tijdens een Meat the Victims-actie op 16 maart in Barcelona, Spanje. Hierdoor ontstond bij de advocaten twijfel over de juistheid van de rest van het dossier, aldus een van hen. De officier van justitie gaf aan dat de activisten niet op basis van de foto’s zijn aangehouden en dat deze niet meer dan een illustratie is.

Nu alle extra onderzoekswensen van de advocaten zijn afgewezen door de rechter, zal de inhoudelijke behandeling op 6 november voor de rechtbank Den Bosch dienen.