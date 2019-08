Powerfield verliest rechtszaak van boeren over grondgebruik

Powerfield, ontwikkelaar van zonneparken, is door de rechtbank in Leeuwarden in het ongelijk gesteld. Het beslag dat het bedrijf had laten leggen op de gronden van 3 boeren in de buurt van Dokkum, die niet langer zaken wilden doen met het bedrijf, is opgeheven.

Powerfield had de 3 boeren in kort geding voor de rechter gedaagd omdat ze niet verder wilden onderhandelen met de zonneparkontwikkelaar over de realisatie van het zonnepark.

Exclusief recht

Powerfield wilde op circa 15 hectare van de boeren bij Dokkum een zonnepark bouwen, daarvoor werd begin 2017 een reserveringsovereenkomst gesloten voor het gebruik van het land. Deze overeenkomst, met een looptijd van een jaar, bood Powerfield het exclusieve recht om op termijn op deze grond een zonnepark te ontwikkelen. Powerfield kon deze overeenkomst eenmalig met een jaar verlengen zonder heronderhandeling over de voorwaarden. Begin 2018 deelde Powerfield de boeren mee de overeenkomst inderdaad te willen verlengen waarmee de nieuwe einddatum 7 februari 2019 werd.

De boeren wilden onder meer een indexering van hun vergoeding

Toen eind 2018 Powerfield nog niet zover was dat het de overeenkomst wilde omzetten in een definitief contract ontstonden de problemen met de boeren. Een tweede verlenging van de intentieovereenkomst gaf de boeren het recht opnieuw over de voorwaarden te onderhandelen. Ze stelden dan ook nieuwe eisen toen Powerfield de overeenkomst opnieuw wilde verlengen per 7 februari 2019. De boeren wilden onder meer een indexering van hun vergoeding gedurende de 25 jaar dat het zonnepark zou worden geëxploiteerd. Daarnaast wilden ze de garantie dat de panelen na die periode daadwerkelijk verwijderd zouden worden.

Powerfield wilde op circa 15 hectare van de boeren bij Dokkum een zonnepark bouwen. - Foto: Hans Banus

Overeenkomst met andere partij

Powerfield kwam de boeren niet naar tevredenheid tegemoet en ze beëindigden de gesprekken. Ze lieten het bedrijf in mei 2019 weten dat ze niet langer de meest aantrekkelijke partij waren. De boeren sloten een overkomst met een andere partij voor de exploitatie van de gronden.

Daarop besloot Powerfield in juni 2019 beslag te leggen op de grond van de boeren en eiste dat ze verder zouden onderhandelen met de zonneparkontwikkelaar. Ook moest de rechter hen verbieden met derden te onderhandelen.

Boeren zijn vrij om met een andere partij in zee te gaan

In kort geding oordeelde de rechter in Leeuwarden dat Powerfield de relatie met de boeren had ‘ondergraven’ door niet te willen heronderhandelen. Dat het bedrijf tijdens de rechtszitting liet weten alsnog op alle verzoeken van de boeren te willen ingaan, was volgens de rechter ‘te laat’. Er is geen reden voor beslag op de grond, de boeren zijn vrij om met een andere partij in zee te gaan.