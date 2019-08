Pool Wojciechowski beoogd EU-landbouwcommissaris

De nieuwe EU-landbouwcommissaris wordt mogelijk een Pool: Janusz Wojciechowski.

Nadat duidelijk werd dat de landbouwportefeuille waarschijnlijk naar Polen gaat, trok de aangewezen Poolse kandidaat voor een commissaris-post, Krzysztof Szczerski, zich terug omdat hij onvoldoende kennis van zaken zou hebben op dit dossier. Polen heeft nu oud-Europarlementslid Janusz Wojciechowski voorgedragen als kandidaat-commissaris.

Janusz Wojciechowski - Foto: EU/Alexis Haulot

Landbouwvisie tot 2050

Wojciechowski meldt in Poolse media dat hij als landbouwcommissaris een landbouwvisie tot 2050 wil opstellen voor het toekomstige GLB. Hij vindt het niet goed dat er op landbouwgebied geen langetermijnvisie is in de EU, zoals dat op het gebied van klimaat en energie wel het geval is. De onderhandelingen over het GLB gaan over periodes van zeven jaar. Dat is in zijn ogen te kort. Wojciechowski is op dit moment auditor bij de Euroepse Rekenkamer.

Of de Pool inderdaad EU-landbouwcommissaris wordt, is nog onzeker. De huidige landbouwcommissaris, de Ier Phil Hogan, is door zijn land opnieuw naar voren geschoven om Eurocommissaris te worden. Hij zou op landbouw kunnen blijven, maar zijn naam wordt ook genoemd voor de functie van commissaris voor handel.

Mediastilte tot half september

In Brussel wordt vanaf woensdag 28 augustus gesproken met kandidaat-Eurocommissarissen. Ursula von der Leyen, toekomstig voorzitter van de Europese Commissie, last tijdens de gesprekken met de kandidaten een mediastilte in. Ze hoopt haar team half september compleet te hebben. Frans Timmermans is namens Nederland aangewezen kandidaat. Hij wordt zeer waarschijnlijk eerste vice-voorzitter, net zoals hij nu is.