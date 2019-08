PAS: projecten Wageningen, Roermond en Boxtel onderuit

De grote impact van de uitspraak van 29 mei van de Raad van State (RvS) over het PAS dendert voort. Op die datum haalde de RvS het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onderuit. Naast een blokkade op veel agrarische ontwikkelingen betekent het ook een stop op veel andersoortige bestemmingsplannen.

De RvS heeft op woensdag 14 augustus opnieuw drie bestemmingsplannen waarin grote – deels infrastructurele – projecten waren opgenomen nagenoeg volledig vernietigd. Het gaat om bestemmingsplannen van de gemeente Boxtel, Roermond en Wageningen De drie gemeenten hadden de bestemmingsplannen gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar het PAS kan door de uitspraak van 29 mei 2019 niet langer als toestemmingsbasis worden gebruikt om allerlei ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Gevolgen van stikstofneerslag

Bij alle drie de bestemmingsplannen is door bezwaarmakers de gevolgen van de stikstofneerslag voor natuurgebieden in de omgeving ter discussie was gesteld. De RvS had deze drie procedures eerder aangehouden, in afwachting van de PAS-uitspraak van 29 mei 2019.

Onder verwijzing naar de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 heeft de RvS deze zaken ‘vereenvoudigd afgedaan’. Dat wil zeggen dat er geen rechtszittingen in deze zaken zijn gehouden.

Geen verbinding in Boxtel

De gemeente Boxtel kan als gevolg van de uitspraak het bestemmingsplan ‘Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 2017’ niet uitvoeren. Dat bestemmingsplan moest een nieuwe verbinding mogelijk maken van het bedrijventerrein Ladonk naar de Kapelweg. De gemeente wilde hiermee de leefbaarheid en verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in de omgeving verbeteren.

Bestemmingsplan Roermond vernietigd

In Roermond kunnen door de RvS-uitspraak zo’n 470 nieuwe woningen uit het bestemmingsplan ‘Melickerveld’ niet gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan voor de drie bestaande woningen in dit gebied wordt niet vernietigd. Die woningen ondervinden geen gevolgen van de uitspraak.

Future Center Wageningen op losse schroeven

In Wageningen kan de ontwikkeling van het Future Center Wageningen in het stadion Wageningse Berg niet doorgaan vanwege de PAS-problematiek. Het gelijknamige bestemmingsplan wilde in het stadion een kennis-, innovatie-, informatie- en trainingscentrum mogelijk op het gebied van voeding, beweging en gezondheid mogelijk maken.