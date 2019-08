Opnieuw twijfel over glyfosaatstudies

6 van de 12 wetenschappelijke studies over de mogelijk kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat, die de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa) openbaar maakte, werden niet door een officieel lab uitgevoerd en voldoen niet aan de OESO-regels.

Dat meldt de Vlaamse landbouwnieuwssite VILT op basis van berichtgeving van De Standaard. Volgens Belgisch Europarlementslid Bart Staes is het nu afwachten wat het oordeel is van de wetenschappers die de studies opnieuw onder de loep nemen. Over de mate waarin de stof kankerverwekkend is en de mate van giftigheid bestaat nog veel discussie. Het is volgens Staes echter belangrijk dat er snel duidelijk komt, aangezien de Europese Commissie in 2022 opnieuw moet bepalen of glyfosaat nog verkocht mag worden. De voorbereidingen daarvoor moeten eind dit jaar al beginnen.

In 2017 heeft de Efsa beslist de toelating van glyfosaat in Europa te verlengen met 5 jaar, tot 2022. De Efsa maakte deze beslissing op basis van wetenschappelijke studies. Deze waren niet publiek toegankelijk wegens commerciële belangen van de producenten.

Nieuwe toetsing

Als tegenreactie stapten enkele parlementsleden van de groene partijen naar het Europees Hof van Justitie. Zij wilden de 12 studies opnieuw laten toetsen door andere wetenschappers. Volgens hen stamt een deel van de onderzoeken uit tijden dat er nog geen akkoord was rond de labcontroles. Het Hof stelde hen uiteindelijk in het gelijk. De groenen berichtten dat de helft van de beoordeelde studies niet voldoet aan de basisvoorwaarden, zoals uitvoering volgens ‘goede laboratoriumpraktijken’ en dat onderzoekers ‘onafhankelijk te werk moeten gaan’.

Interpretatie van data

Guido Jacobs, hoofd van de Belgische GLP-monitoring, wil geen uitspraken doen over de interpretatie van de data. “Wij stellen eigenlijk nooit problemen vast bij contractlabs, die werken in opdracht van verschillende opdrachtgevers. Zij kunnen zich geen fouten veroorloven, dat schaadt hun reputatie.”