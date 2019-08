Ondanks droogte geen uitstel scheurverbod

Er komt geen uitstel van de ingangsdatum van het scheurverbod voor droge zandgronden, meldt LTO Nederland.

De organisatie had het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om uitstel van de uiterste datum waarop grasland geploegd mag worden. Dit in verband met de langdurige droogte in onder meer Twente en de Achterhoek. “Het ministerie heeft aangegeven begrip te hebben voor de situatie, maar om milieukundige overwegingen die onderdeel uitmaken van het mestbeleid, geen uitstel te verlenen voor grasland scheuren en herinzaai”, laat een LTO-woordvoerder weten.

Ministerie: mestmaatregelen niet de oplossing

Volgens het ministerie is de opbrengstderving waarmee de ondernemers te maken hebben het gevolg van de droogte en ligt de oplossing niet in mestmaatregelen. Bovendien waren de weersomstandigheden eind augustus gunstig genoeg om het grasland te vernieuwen.

LTO is teleurgesteld over het besluit van het ministerie, omdat de droogte vooralsnog aanhoudt. Daardoor komen boeren nog verder in de problemen.