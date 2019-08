Minister wil meer streekproducten in supermarkt

Landbouwminister Carola Schouten ‘op handelsmissie’ voor streekproducten.

Minister Carola Schouten gaat, zoals ze het zelf zegt ‘op handelsmissie in eigen land’ om de verkoop van streekproducten en korte ketens te stimuleren. Dat schrijft minister Schouten vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer, in een reactie op de initiatiefnota van Carla Dik-Faber (CU).

In de brief gaat de minister in op de punten van Dik-Faber en doet voorstellen voor mogelijke maatregelen.

Knelgevallen melden

De minister ziet graag dat supermarkten vaker streek- en regioproducten gaan aanbieden. Op deze manier moet de afstand tussen boer en consument kleiner worden. Ze ziet dat ondernemers in deze ketens soms tegen regelgeving aan kunnen lopen, waardoor het moeilijker is om hier ook een goed inkomen aan over te houden. Deze tegenwerkende regels gaat de minister inventariseren en waar mogelijk de belemmeringen wegnemen. Daarbij wil ze meer rekening houden voor specifieke omstandigheden van deze productie, maar hierbij wel aandacht te houden voor de voedselveiligheid. De minister roept ondernemers op om knellende regels te melden.

Educatie voor schoolkinderen over voedsel

De Taskforce Korte Keten moet richting geven aan de verdere ontwikkeling van korte ketens. Ook de monitor naar prijsvorming door de de Autoriteit Consument & Markt, moet bijdragen aan het verbeteren van transparantie in de keten.

Een ander speerpunt is multifunctionele landbouw en educatie voor schoolkinderen over voedsel.