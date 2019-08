Minister van Nieuwenhuizen bezoekt droge Oosten

Minister Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), en Hein Pieper, dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel, bezochten dinsdag 13 augustus een aantal locaties in de Achterhoek (Gld.) waar de effecten van droogte goed zichtbaar zijn.

De minister deelt de zorgen voor boeren: “Op veel plaatsen was het grasland geelgekleurd en stond de mais niet veel hoger dan 1 meter. Een enorme strop voor veel boeren.”

Minister van Nieuwenhuizen en dijkgraaf Pieper bezochten onder andere melkveehouder Henk Rougoor in Varsseveld, natuurgebied het Korenburgerveen in Winterswijk en waterwingebieden van waterschap Rijn en IJssel in Corle. Zij voerden gesprekken over de actuele stand van zaken en mogelijke oplossingen om het droogteprobleem op de hoge zandgronden te beperken.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een bezoek aan Natuurmonumenten Korenburgerveen. De hoge zandgronden in de Achterhoek behoren tot de droogste gebieden van Nederland. - Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen

Watersysteem inrichten op wateroverschotten

Melkveehouder Rougoor weet dat meer en langer water vasthouden de meest voor de hand liggende oplossing is. “Maar zo simpel is dat niet. Belangrijk is naar welk watersysteem wij in deze regio moeten. Momenteel is het systeem ingericht op wateroverschotten van 200 à 300 millimeter, maar daar moeten we vanaf”, meldt hij bij Omroep Gelderland.

Dat bevestigt minister van Nieuwenhuizen: “We moeten van kampioen waterafvoer ook kampioen water vasthouden worden”. Volgens de minister lopen er al meerdere zoetwaterprojecten waarvoor de overheid € 400 miljoen heeft uitgetrokken. Regionaal wordt volgens haar ook veel gedaan om droogteschade te beperken, zoals met duikerafsluiters van het Waterschap om meer water vast te houden.

Boeren vragen uitstel regeling grasland

Van lokale boeren uit getroffen gebieden in het Oosten komt de vraag of de regeling om grasland opnieuw in te zaaien en te bemesten uitgesteld kan worden. Dat mag officieel tot 31 augustus. Minister Nieuwenhuizen geeft aan daar weinig aan te kunnen doen: “Over dergelijke specifieke landbouwzaken gaat mijn collega landbouwminister Carola Schouten. Ik deel de droogtezorgen wel zeker met haar.”