Meer miljoenenbranden in agrarische schuren

In het eerste halfjaar van 2019 zijn ruim een kwart meer miljoenenbranden geweest dan vorig jaar.

Dat meldt stichting Salvage, die namens de verzekeraars hulp biedt na branden.

In het eerste halfjaar van 2018 bestond 5,4% van alle miljoenenbranden uit stalbranden. In 2019 was dit lager, namelijk 4,3%.

Het percentage miljoenenbranden in agrarische schuren steeg. In het eerste halfjaar van 2018 was 2,7% van deze branden in een agrarische schuur. In de eerste helft van dit jaar was dit 4,3%.

Elektrische storing vaak oorzaak stalbrand

Of deze resultaten aangeven dat er meer branden zijn geweest, is niet duidelijk. In principe kan 1 miljoenenbrand met een enorme schade genoeg zijn om een eventueel kleinere miljoenenbrand van een jaar eerder te overtreffen. Zowel stichting Salvage als verzekeraars als LTO Nederland hebben geen exacte cijfers over het aantal (miljoenen)branden en de schade daarvan. Wel kan LTO zeggen dat een elektrische storing meestal de oorzaak van stalbrand is.