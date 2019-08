Meer meldingen van fytosanitaire overtredingen in EU

Het Europese rapid alert systeem voor plantenziekten heeft in 2018 12,2% meer meldingen gekregen dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag dat Europhyt heeft gepubliceerd.

In 2018 kreeg Europhyt 9.053 meldingen van partijen plantaardige producten die niet aan de Europese eisen voldoen. Het overgrote deel, 8.720 meldingen, was afkomstig van niet-Europese partijen. Het gaat vooral om groente en fruit, maar ook om houten verpakkingsmateriaal of uitgangsmateriaal. In een derde van de gevallen ging het om partijen waarbij de fytosanitaire documenten ontbraken. Bij 1.712 meldingen was er sprake van een quarantaine-organisme. Het totaal aantal meldingen van partijen waarin schadelijke organismen aanwezig waren, was in 2018 hiermee hoger dan in de jaren daarvoor.

Toename van trips

De toename kwam vooral door een toename van trips in diverse producten van diverse herkomsten. Daarnaast waren er meer gevallen van fruitboorders in aubergines, vooral uit West-Afrika, en nematoden in verpakkingsmateriaal uit Wit-Rusland. Ook werd er meer citrus black spot gevonden in producten uit Brazilië en Argentinië. De meeste meldingen komen nog altijd over fruitvlieg en wittevlieg.

Kleine en middelgrote postverzendingen van zaaizaden

Als het gaat om zaaizaad was er sprake van een sterke toename van het aantal zendingen dat niet aan de eisen voldoet, omdat er kritischer is gekeken naar kleine en middelgrote postverzendingen van zaaizaden. Daarbij bleek in veel gevallen geen fytosanitair certificaat aanwezig te zijn. Het aantal onderscheppingen met schadelijke organismen bij zaaizaden blijft onveranderd laag.

70% meer meldingen uit Nederland

Nederland is samen met Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Letland verantwoordelijk voor 76% van de meldingen bij Europhyt. Vanuit Nederland kwamen in 2018 70% meer meldingen binnen dan het jaar ervoor. Het ging vooral om fruitmot, Spodoptora en fruitboorders.

Europhyt

Europhyt is een online rapid alert system voor plantgezondheid. Het systeem moet snel inzicht geven in eventuele aanwezigheid van quarantaine-organismen om verspreiding van plantenziekten te voorkomen.