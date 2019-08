Kwart van branden door knaagdieren, onderzoek nodig

Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) wil een onderzoek starten naar preventie van knaagdierenschade.

Omdat naar inschatting van de Stichting KAD een kwart van de stalbranden veroorzaakt wordt door knaagdieren, wil de stichting de daadwerkelijke risico’s van aanwezigheid van deze dieren onderzoeken.

Bij de helft van de stalbranden kan geen duidelijke oorzaak gevonden worden

Directeur Bastiaan Meerburg geeft aan dat ook deskundigen van de brandweer van dat percentage uitgaan. “We willen eigenlijk bij bedrijven waar brand is geweest, maar ook bij andere bedrijven, onderzoeken in welke mate er ratten en muizen op en rond het bedrijf aanwezig zijn of waren, en hoe de veehouder deze bestrijdt. Dat kan veel inzicht bieden in de oorzaak en het voorkomen van dergelijke branden. Bij de helft van de stalbranden kan namelijk geen duidelijke oorzaak gevonden worden”, legt Meerburg uit.

Controle in actieplan

In het Actieplan Brandveilige Stallen is opgenomen dat er jaarlijks op knaagdierschade aan elektrische bedradingen gecontroleerd moet worden. Iets wat volgens Meerburg onvoldoende is omdat een brand tussentijds gewoon door een rat of muis veroorzaakt kan worden, als deze bedrading kapot knaagt waardoor bijvoorbeeld vonken op isolatiemateriaal terecht kunnen komen. Preventie op knaagdierschade is volgens hem veel belangrijker. Het KAD is nog op zoek naar financiële middelen om het onderzoek te starten. Volgens Meerburg zijn in ieder geval LTO en het ministerie van LNV partijen waarmee gesproken wordt.