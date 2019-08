Kwart Nederlanders is tegen plaatsen video’s door dierenactivisten

Ruim 26% van de Nederlandse bevolking vindt het niet kunnen dat video’s van vermoedelijke dierenmishandeling online worden gezet door dierenactivisten.

Dat blijkt woensdag uit de poll 'Wat vindt Nederland' van Hart van Nederland. Ruim 1.800 mensen deden mee. Naast 26% die tegen het plaatsen van deze video's is, vindt het overgrote deel (55%) dat het alleen kan als er echt bewijzen zijn dat het om dierenmishandeling (in Nederland) gaat. Bijna 18% van de Nederlanders vindt dat het plaatsen van zulke video’s een goede manier is om aandacht te vragen voor dierenmishandeling.

Kwaad daglicht

Dierenactivisten zijn de laatste tijd steeds vaker in het nieuws vanwege agressieve acties of bedreigingen aan de boer. Ook worden er steeds meer filmpjes online gezet van dierenmishandeling waarin niet duidelijk is of het wel om dierenmishandeling gaat en op welke locatie het is. Van de respondenten vindt ruim 86% dat de dierenactivisten boeren hiermee een slechte naam geven.

Omstandigheden

Hart van Nederland vroeg de respondenten ook wat mensen het beste kunnen doen, mochten zij een mening hebben over de omstandigheden waarin dieren gehouden worden. Ruim 60% zou bij vermoeden van mishandeling aangifte doen bij de politie, terwijl een kleine 4% het stiekem maken en plaatsen van video’s een goed idee lijkt. Circa 30% is voor om de boer ter plekke aan te spreken, zo blijkt uit de poll.