Kamervragen over vleeshandel bij Offerfeest

De wijze waarop vlees is verhandeld tijdens het Islamitische Offerfeest was voor PvdD-Kamerlid Lammert van Raan reden om Kamervragen te stellen.

De politie Haaglanden twitterde op 11 augustus dat er in verband met het offerfeest vanuit vrachtwagens kadavers verkocht kunnen worden. “Dit is een legale actie. Schrik er niet van en er hoeft geen contact met de politie gemaakt te worden. Bedankt voor uw begrip”, twittert de politie.

Veel reacties

Op de tweet kwamen heel veel reacties. Zo werden vragen gesteld waarom dit legaal is, omdat boeren, slagers en vrachtvoervoerders normaal aan strenge regels moeten houden. De NVWA reageert: “Tijdens het Offerfeest worden op het slachthuis, onder toezicht van NVWA dieren geslacht. Die geslachte dieren worden veelal in bulk opgehaald en daarna uitgedeeld aan deelnemende families die een schaap hebben geofferd. Dit lijkt voor omstanders soms vreemd, maar is toegestaan op deze feestelijke dag”, aldus Mariella Simon van de NVWA.

Ontheffingen

PvdD wil van landbouwminister Carola Schouten en van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten of er voor deze praktijken ontheffingen zijn gegeven en zo ja, wie er in aanmerking komen voor dergelijke ontheffingen. Ook wil Van Raan weten op welke manier de NVWA heeft gecontroleerd in hoeverre de dieren en het vlees volgens de wettelijke eisen zijn geslacht, vervoerd en verkocht. De Partij voor de Dieren wil ook weten of de minister het een taak van de politie vindt om mensen te waarschuwen niet te schrikken van het lichaam van een dood dier en of dit in het vervolg op dezelfde manier zal gebeuren.

Het Offerfeest vindt dit jaar plaats van 11 tot 15 augustus. Tijdens dit islamitische feest worden dieren ritueel geslacht en verdeeld over gezinnen.