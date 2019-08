Kamer wil snel inzage rekenregels mestnormen

De landbouwcommissie van de Tweede Kamer wil dat alle gehanteerde rekenregels en uitgangspunten die gebruikt zijn bij het actualiseren van de excretieforfaits op korte termijn openbaar worden gemaakt.

Met steun van CDA, D66, ChristenUnie en SGP kreeg VVD-Kamerlid Helma Lodders een meerderheid voor haar verzoek om deze rekenregels en uitgangspunten uiterlijk 12 augustus openbaar te maken.

Ingrijpen

Lodders vindt dat uit de documenten nu onvoldoende duidelijk is welke informatie of uitgangspunten zijn gehanteerd, waardoor veehouders het niet kunnen narekenen. Daarnaast heeft de politica veel vragen over de wijzigingen van diercategorieën. “Daar heeft de motie niet om gevraagd. Die vroeg alleen om het actualiseren van de fosfaatexcretie en om het uitbreiden van de tabel voor laag- en hoogproductieve koeien”, aldus Lodders. Ze hoopt dat de Tweede Kamer nog kan ingrijpen bij het huidige voorstel. “Zoals het voorstel er nu ligt, is echt te verstrekkend met behoorlijke gevolgen waarvan een aantal ook niet te overzien zijn”, aldus Lodders.

Veel kritiek op nieuwe normen

Het ministerie van Landbouw wil forfaitaire normen voor de mestproductie van vee per 1 januari 2020 actualiseren. De voorgestelde wijzigingen liggen vanaf begin juli tot woensdag 14 augustus voor ter consultatie. De nieuwe normen zijn gebaseerd op een concept-advies van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de resultaten van de werkgroep Uniformering berekning Mest- en mineralencijfers (WUM). Op de nieuwe normen is veel kritiek, onder ander omdat de diercategorieën voor rundvee worden aangepast en de normen voor sommige diercategorieën voor vleesvee fors hoger zijn dan de huidige normen.

Wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

De integrale actualisatie van de excretieforfaits wordt geregeld via een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. De Kamer wil nu uiterlijk 12 augustus duidelijkheid over de berekeningswijze, zodat dit nog betrokken kan worden bij de internetconsultatie. Op de consultatie zijn inmiddels 62 reacties gekomen.