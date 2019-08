Grondbezit BBL volledig over naar provincies

De gronden die in bezit waren van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) zijn volledig overgedragen aan de provincies.

Dat blijkt uit het het jaarverslag van het BBL dat minister van LNV Carola Schouten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Per 31 december 2018 is er geen grond meer in het bezit van het BBL en kunnen de werkzaamheden worden beëindigd en overgedragen. In 2017 was nog 7.199 hectare in bezit van het BBL, waarvan 5.686 bedoeld voor de provincies.

Eigen beheer

In 2014 begon de overdracht van de BBL-gronden naar de provincies. De provincies zijn vanaf toen grondtaken en werkzaamheden van het BBL in eigen beheer gaan uitvoeren. Bij de reorganisatie van de DLG-taken is het BBL binnen RVO.nl ondergebracht.

Kerntaak

De kerntaak van het BBL was het verkrijgen, tijdelijk beheren en vervreemden van onroerende zaken voor de realisatie van overheidsdoelen in het landelijk gebied, onder andere met betrekking tot natuur, landbouw en waterveiligheid.