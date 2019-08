Geitenhouderij had goed eerste halfjaar

De melkgeitenhouderij zag de melkproductie per geit in het eerste halfjaar van 2019 met zo’n 4% toenemen, bij een nagenoeg stabiele veestapel.

Dit meldt accountants- en adviesbureau Abab. De melkproductie profiteerde het grootste deel van de tijd van gunstige weersomstandigheden, al zorgde de hitte in juni voor een tijdelijke terugval van de productie.

Betere melkprijs

Meer nog dan van de hogere productie per geit had de bedrijfstak baat bij een betere melkprijs. Die lag met ruim 63 cent per kilo zo’n 7% hoger dan in de eerste helft van 2018, noteert Abab. De krachtvoerprijs steeg ook wel, maar toch minder snel dan de melkprijs. Strooisel blijft voorlopig nog aan de dure kant, maar dat zal naar verwachting na de graanoogst veranderen.

Gunstige verwachtingen

Voor de komende maanden blijven de verwachtingen omtrent de verdiensten van de geitenhouderij gunstig, stelt Abab. Dat komt doordat de kosten nog wel blijven stijgen, maar de marge verbetert nog altijd omdat de melkprijs sterker stijgt. Dit betekent niet dat er geen wolkje aan de lucht is. Zo is het wachten nog op de uitkomsten van een volksgezondheidsonderzoek in de provincie Noord-Brabant.