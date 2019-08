Geen zoet water naar Tholen en Sint-Philipsland

De inlaat van zoet water uit het Volkerak-Zoommeer wordt tijdelijk gesloten in verband met blauwalg.

Waterschap Scheldestromen sluit tijdelijk de inlaat van zoet water uit het Volkerak-Zoommeer naar Tholen, Sint-Philipsland en de Reigerbergsche Polder. In het water van het zoommeer groeit namelijk blauwalg, en deze zou kunnen verspreiden naar de overige wateren rondom de Zeeuwse (schier)eilanden.

Boeren in deze polders kunnen dit water normaliter gebruiken voor beregening van hun gewassen; maar als er geen aanvoer is, kan dit dus niet. Het waterschap sluit de inlaten vrijdag om 12 uur.

Giftige stoffen

De hoge temperaturen van de afgelopen week zorgden ervoor dat blauwalg zich rap ontwikkelde. De blauwalg kan giftige stoffen uitstoten in het water. Deze zijn schadelijk voor mens en dier. Zodra de situatie met blauwalg in het meer weer onder controle is, zet het waterschap de inlaten weer open.