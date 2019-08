Flinke klappen voor landbouwsector bij no-deal brexit

De Nederlandse landbouw- en voedingsmiddelenindustrie kan flinke klappen verwachten bij een no-deal brexit.

De kosten voor deze sectoren zullen toenemen door douanerechten en prijseffecten in de waardeketen. Daar komt bij dat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven harder geraakt wordt dan die van bedrijven uit andere Europese landen. Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw verschenen rapport over de gevolgen van de brexit voor de Engelse en Europese concurrentieposities.

Concurrentiepositie Nederland hardst geraakt in EU

Als door het vertrek van de Britten uit de EU meer handelsbarrières ontstaan, tast dat de concurrentiepositie van ondernemingen in Nederland meer aan dan in andere landen. Dat verschil wordt veroorzaakt doordat het Nederlands bedrijfsleven internationaler opereert dan dat in andere landen. Het effect van invoertarieven en andere handelsbelemmeringen is daardoor in Nederland groter dan elders.

Wel zullen de directe gevolgen van een no-deal brexit groter zijn voor het Verenigd Koninkrijk (VK) zelf dan voor de rest van Europa. Het PBL verwacht ook dat de regionale ongelijkheid in het land zal toenemen.

De Britse premier Boris Johnson bezoekt een pluimveehouderij. Bij een no-deal brexit krijgt de Nederlandse landbouw met flinke kostenstijgingen te maken. - Foto: ANP

Regionale verschillen zijn groot

De impact kan volgens het rapport per regio sterk verschillen. In Nederland worden economisch grotere regio’s – zoals Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant – naar verwachting minder hard geraakt door een harde Brexit. Deze regio’s zijn minder afhankelijk van de economische relaties met het VK dan kleinere economische regio‘s. In de provincies Flevoland en Zeeland zal de relatieve kostenstijging het meest merkbaar zijn.

Kostenstijgingen zijn namelijk het grootst in de landbouw- en voedingssector, en in deze provincies zijn dit de overheersende productiesectoren. Wel benadrukt het PBL dat de details van de uittreding sterk bepalend kunnen zijn voor de mate van impact van een harde brexit. Daarmee blijft de onzekerheid over de mate van impact nog relatief groot.

In Europa valt op dat de effecten van de brexit in Duitsland en Tsjechië relatief ongevoelig zijn voor de details van de overeenkomst. Dit komt doordat de economieën in deze landen meer verweven zijn met de economie van het VK, waardoor er altijd wel effecten zijn ongeacht de details bij uittreding.

Schorsing Britse Parlement

De commotie omtrent een no-deal brexit is woensdag flink opgelopen toen een schorsing van het Britse Parlement aangekondigd werd. Binnen enkele uren tekenden meer dan een miljoen Britten een petitie tegen de schorsing. Bij een schorsing zou het parlementaire jaar eerst op 14 oktober worden geopend. Dat is een krappe twee weken voor de brexit-deadline op 31 oktober.