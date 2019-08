Dierenactivisten Boxtel 27 augustus voor de rechter

De dierenactivisten die op 13 mei in Boxtel de varkensstal van Jeroen van Sleuwen met tientallen personen bezet hielden, zullen op 27 augustus en op 6 november voor de rechter in Den Bosch moeten verschijnen.

De bezetters van de varkensstal, die zich ‘Meat the Victims’ noemen, worden door het Openbaar Ministerie (OM) lokaalvredebreuk en braak in vereniging ten laste gelegd. In totaal moeten er 64 verdachten zich tijdens de zitting verantwoorden bij de rechter. Het overgrote deel van de verdachten is van buitenlandse komaf.

De zitting op 27 augustus is een zogenoemde regiezitting, hierbij worden de onderzoekswensen van de partijen geïnventariseerd en zal duidelijk worden hoe het OM en de advocaten van de verdachten tegen de zaak aankijken en hoe ze die willen aanpakken.

Braak in vereniging verzwarende omstandigheid

Een datum voor de inhoudelijke behandeling is ook al geprikt, meldt een woordvoerder van het OM Oost-Brabant. De bedoeling is om op 6 november de stalinbraak te behandelen. Of die datum daadwerkelijk gehaald gaat worden, is volgens de woordvoerder van het OM afhankelijk van wat allemaal op 27 augustus afgesproken wordt tussen partijen en de rechter.

Op lokaalvredebreuk staat een maximum gevangenisstraf van 1 jaar. In de praktijk wordt veelal geen celstraf opgelegd, maar een geldboete, ook het opleggen van een werkstraf komt regelmatig voor. Hoe zwaar de tenlastelegging ‘braak in vereniging’ ingeschat wordt, moet ter zitting blijken. In ieder geval is het facet ‘in vereniging’ een sterk verzwarende omstandigheid die tot een hogere straf kan leiden.

Varkenshouder twijfelt over te volgen procedure

De getroffen varkenshouder, Jeroen van Sleuwen, is er nog niet uit of hij ook een rechtszaak zal starten om schadevergoeding te eisen van de stalbezetters. “We kunnen ons voegen in de strafzaak die binnenkort start, maar we kunnen ook wachten op de uitspraak in de strafzaak en vervolgens een civielrechtelijke procedure starten. We twijfelen, we willen ook niet dat deze activisten nog meer aandacht krijgen.” De schade die Van Sleuwen geleden heeft, is aanzienlijk. Volgens hem zit dat tussen € 30.000 en € 50.000. “Tijdens de stalbezetting zijn verschillende biggen beschadigd of doodgedrukt. Ook was in de periode erna veel meer uitval dan gemiddeld.”