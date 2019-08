China schort inkoop landbouwproducten VS op

De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China lopen verder op nu Peking de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten opschort.

China heeft staatsbedrijven die agrarische producten kopen, gevraagd voorlopig geen Amerikaanse koopwaar te importeren. Deze tegenmaatregel neemt China als reactie op het dreigement van president Trump voor hogere Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen. De sojaprijsnoteringen op de termijnmarkt van Chicago reageerden direct op de dreigementen over en weer: de prijs daalde.

‘China’s bekendmaking om niet langer agrarische producten uit de Verenigde Staten te kopen, is een enorme klap voor duizenden boeren die al moeite hebben om rond te komen’, meldt de boerenorganisatie van de Verenigde Staten in een verklaring. In 2018 viel de agrarische export naar China ten opzichte van 2017 al meer dan 50% terug naar $ 9,1 miljard. Volgens de boerenorganisatie heeft China in het eerste halfjaar van 2019 voor $ 1,3 miljard minder aan agrarische producten gekocht dan een jaar eerder. “En nu staan we op het punt om een $ 9,1 miljard grote markt te verliezen”, aldus de organisatie.

Chinese producten goedkoper voor VS

Daarnaast stond Peking het maandag 5 augustus toe dat de Chinese munt, de yuan, naar het laagste niveau in 10 jaar zakte. Hierdoor kunnen Amerikaanse bedrijven goedkoper producten uit China importeren. China probeerde ruim een jaar te voorkomen dat Trump nieuwe importtarieven in zou stellen. De aankondiging van Trump om per 1 september nieuwe invoertarieven in te voeren, spoorde China aan terug te slaan.

Goodwill-gebaren China en Verenigde Staten

Vorige week startten de 2 landen met een handelsoverleg om een oplossing te zoeken voor de handelsoorlog. De verwachtingen van de gesprekken waren toen al laag. De hoop was vooral dat er een weg zou worden vrijgemaakt voor verdere onderhandelingen, en dat er op zijn minst meer details zouden komen over ‘goodwill‘-gebaren. Eén zo’n goodwill-gebaar was de belofte van China om meer landbouwproducten, zoals soja, uit de Verenigde Staten te kopen. Volgens de Verenigde Staten maakte China deze belofte niet waar. Ook andere beloftes die China deed, zijn volgens Trump niet nagekomen.

Onlangs publiceerden Chinese staatsmedia berichten waarin stond dat China ‘enkele miljoenen tonnen’ aan sojabonen geïmporteerd had uit de Verenigde Staten sinds de afspraak in juni. Amerikaanse cijfers laten iets anders zien. Een hoeveelheid van iets meer dan 1 miljoen ton aan sojabonen zou zijn verscheept van de Verenigde Staten naar China in de periode na de G20-top.

Tot nu toe heeft de VS in totaal bijna 24% minder sojabonen geëxporteerd dan vorig jaar. Ondanks dat China nog de belangrijkste exportbestemming is, daalde de export onder invloed van de handelsoorlog met meer dan 65%.

Door de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in China is het land sterk afhankelijk geworden van import van vlees. Ondanks de handelstarieven die China instelde op Amerikaans varkensvlees, importeerde China in het eerste halfjaar van 2019 bijna 40% meer varkensvlees uit de Verenigde Staten. Tegelijkertijd werd ook meer varkensvlees uit de EU gehaald. In de maanden januari tot mei exporteerde de EU al 43% meer varkensvlees naar China.

Hulpprogramma voor Amerikaanse boeren

Ondertussen hebben de Verenigde Staten een hulpprogramma in de steigers gezet om Amerikaanse boeren die last hebben van de handelsoorlog tegemoet te komen. Boeren krijgen $ 15 tot $ 150 per acre (1 acre is 0,4 hectare) in een programma dat in totaal $ 16 miljard kost. Het programma volgt op een eerder steunplan van afgelopen jaar, waarvoor Trump $ 12 miljard uittrok. Hoewel boerenorganisaties de steun verwelkomen, dringen ze aan op een beëindiging van de handelsoorlog.

Meer dan een jaar zijn de 2 economische grootmachten nu verwikkeld in een handelsoorlog, waarin ze over en weer al miljarden dollars aan invoertarieven op importproducten instelden, waaronder Amerikaanse soja. Iets wat invloed heeft op de handel wereldwijd.