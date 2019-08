CO2-voetafdruk voedingsmiddelen dit jaar inzichtelijk

Overheid wil consument inzicht geven wat het effect is van verschillende consumptiepatronen op klimaat.

Consumenten kunnen later dit jaar inzicht krijgen in de CO 2 -voetafdruk van verschillende typen eiwit, zoals dierlijke en plantaardige eiwitten. Dit moet consumenten helpen inzicht te krijgen in de effecten van hun consumptiepatroon op het klimaat. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Hoewel ze de consument vrij wil laten in zijn consumptiepatroon, is Schouten wel voorstander van een meer plantaardig voedselpatroon, zo blijkt uit haar antwoord op een open brief van de Nederlandse Vereniging van Veganisme. In de brief pleiten 32 samenwerkende organisaties op het gebied van dierenrechten, milieu en natuur voor een volledig plantaardige voedselvoorziening. De organisaties vinden dat de overheid hier onvoldoende onderzoek naar doet.

Miljoenen voor onderzoek

Uit de Kamerbrief blijkt dat het ministerie van Landbouw miljoenen investeert in kennisontwikkeling en innovatie op het vlak van meer plantaardige voedselvoorziening. Schouten schrijft in haar brief dat het ministerie al ongeveer 10 jaar investeert in onderzoek naar een meer plantaardige voedselvoorziening. Sinds 10 jaar wordt onderzoek gedaan naar innovatieve eiwitketens in de vorm van bijvoorbeeld kweekvlees, kweekvis, insecten en vleesvervangers. Hiervoor is € 7 miljoen beschikbaar. Daarnaast is € 3 miljoen uitgetrokken voor onderzoek naar nieuwe aantrekkelijke producten gebaseerd op plantaardige eiwitten. Jaarlijks wordt bovendien ongeveer € 1 miljoen uitgetrokken voor teelt en verwerking van zeeweer en € 1,5 miljoen per jaar aan het vierjarige kennisprogramma van Wageningen gericht op de eiwittransitie. Daarnaast wordt jaarlijks € 2 tot 3 miljoen uitgetrokken voor 10 publiek-private programma’s gericht op innovaties in de eiwitvoorziening.

Minder voedselverspilling, meer consumptie van groenten en fruit

Klimaatbeleid

Schouten erkent dat de aandacht voor meer plantaardige voeding toe neemt. Maar ze benadrukt dat een consumptiepatroon dat het klimaat minder belast niet van de ene op de andere dag wordt bereikt. “Wel is duidelijk waar aangrijpingspunten liggen voor vermindering van de klimaatdruk. Minder voedselverspilling, meer consumptie van groenten en fruit en een groter aandeel consumptie van eiwitten op plantaardige basis, worden gezien als belangrijke bouwstenen van en bijdragen aan het lange termijn klimaatbeleid”, schrijft Schouten.

Keuzevrijheid burgers

Schouten: “We streven naar een goede en gezonde balans in de verhouding van dierlijke en plantaardige eiwitten in het eetpatroon van de consument, zonder de keuzevrijheid van de burger te beperken.” Dit sluit volgens Schouten ook aan bij haar toekomstvisie voor de landbouw, waarin ze streeft naar een betere balans tussen economie en ecologie, tussen landbouw en natuur, milieu en klimaat, tussen plantaardige en dierlijke productie en tussen plantaardige en dierlijke consumptie conform de adviezen van het Voedingscentrum (de nieuwe Schijf van Vijf).