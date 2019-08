CDA en VVD tegen voorstel D66 voor krimp veestapel

Coalitiepartijen CDA en VVD zijn zeer kritisch over de voorstellen van coalitiegenoot Tjeerd de Groot van D66 om de veestapel verder in te krimpen.

De Groot wil de maatregel nemen om de stikstofproblematiek op te lossen, nu de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof heeft afgewezen.

‘De Groot spreekt voor zijn beurt’

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vindt dat De Groot voor zijn beurt spreekt. “We hebben als Kamer ervoor gezorgd dat de Commissie Remkes in het leven is geroepen om te zoeken naar een oplossing. Het is niet aan ons als Kamerleden om te gaan vertellen wat de uitkomst van die commissie moet zijn”, vindt Geurts.

Geef de mensen de rust die ze verdienen en ga geen dingen roepen

Geurts benadrukt dat krimp van de veestapel niet de oplossing is voor alle problemen. Er is volgens de politicus al veel veranderd in de landbouw de laatste jaren en er komt nog veel aan, zoals de warme sanering van de varkenshouderij en de uitwerking van de klimaatplannen, waarmee de veestapel wordt ingekrompen. Geef de mensen de rust die ze verdienen en ga geen dingen roepen”, vindt Geurts. Hij benadrukt dat als D66 dit echt meent, dat ze dan een groot probleem met hem gaan krijgen. “Het lijkt wel of D66 de Partij voor de Dieren links wil inhalen.”

Tweede Kamerlid voor het CDA Jaco Geurts. - Foto: ANP

Stikstofuitstoot meten

Geurts wil niet op de Commissie Remkes vooruit lopen, maar hij vindt het bezwaarlijk dat het huidige stelsel is gebaseerd op berekening en niet op metingen. “Stikstofuitstoot gaan meten zou voor mij een van de randvoorwaarden zijn”, zegt hij.

VVD‘er Arne Weverling zegt dat krimp van de veestapel op dit moment niet aan de orde is. Hij wijst op de schone, efficiënte en innovatieve Nederlandse landbouw, die de wereld voedt. Hij wil dat landbouwsysteem niet zomaar de nek omdraaien.

VVd-Tweede Kamerlid Arne Weverling. - Foto: Roel Dijkstra

Opschonen

Weverling vindt de stikstofproblematiek een juridisch probleem. “We moeten terug naar de praktijk waarbij we de stikstofuitstoot niet berekenen, maar meten. Meten is weten en uitstoot is bovendien niet automatisch ook neerslag”, zegt hij.

Liever een gebiedsgerichte aanpak, in plaats van een soortgerichte

De VVD‘er wil het systeem met 163 aangewezen Natura 2000-gebieden, waarvan 118 stikstofgevoelige gebieden, tegen het licht houden en opschonen, omdat dit volgens hem verouderd is. “Natuur is niet statisch, maar dynamisch.” Weverling wil liever een gebiedsgerichte aanpak, in plaats van een soortgerichte die nu zo uitgebreid is geworden dat het onwerkbaar is. CDA steunt deze visie.

Besluit rond Prinsjesdag

Coalitiepartij ChristenUnie wil nog geen standpunt innemen of krimp van de veestapel een oplossing is in de PAS-problematiek. Carla Dik-Faber laat weten dat ze een integrale afweging wil maken nadat het advies van de Commissie Remkes er is. Dat komt naar verwachting rond Prinsjesdag. Dan zal ook het kabinet naar verwachting een besluit nemen over de PAS-problematiek.